Каждый новый сезон среди головных уборов революционные новинки и модные лидеры

Самые практичные и морозостойкие из головных уборов. Классический дизайн претерпел стильные трансформации: короткие "уши", кожаные ремешки, мех под норку. Привлекают внимание и оверсайз-ушанки с хищным принтом. Родственная модель слегка брутальная шапка охотника. Тоже с защитой для ушей и козырьком. Сшита по образу и подобию мужского головного убора, но с женским декором.Если любите вязаные шапки, то выбирайте бини. Острый верх, торчащий над головой, обязателен. Вязаные изделия представлены также теплыми повязками.





Из фетра, с широкими полями. Из твида, теплые, фактурные и рельефные, с цветными узелками. И самые роскошные, самые топовые - шляпы из меха. В таком головном уборе невозможно остаться незамеченной.

Шляпник из "Алисы в стране чудес" безумный неспроста. Раньше в производстве меховых головных уборов использовали нитрат ртути. Ядовитое вещество вызывало у мастеров-болванщиков галлюцинации, судороги и слабоумие.

Потому и появилось расхожее выражение "безумный как шляпник", которое Льюис Кэрролл использовал для создания своего знаменитого персонажа.

Немодная шапка плюс шейный платок - и модный образ абсолютно уничтожен. Головной убор в жокейском стиле и шляпа-федора - смотрятся органично в многослойном трендовом луке.