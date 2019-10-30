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Каждый новый сезон среди головных уборов революционные новинки и модные лидеры
Самые востребованные аксессуары осенне-зимнего гардероба – головные уборы. И каждый новый сезон в среде шляпок, шапок, беретов, панам и прочего революционные новинки и модные лидеры.
В трендовых коллекциях 2019-2020 замечены ушанки
Самые практичные и морозостойкие из головных уборов. Классический дизайн претерпел стильные трансформации: короткие "уши", кожаные ремешки, мех под норку. Привлекают внимание и оверсайз-ушанки с хищным принтом.
Родственная модель слегка брутальная шапка охотника. Тоже с защитой для ушей и козырьком. Сшита по образу и подобию мужского головного убора, но с женским декором.Если любите вязаные шапки, то выбирайте бини. Острый верх, торчащий над головой, обязателен. Вязаные изделия представлены также теплыми повязками.
Самая влиятельная модная группировка этого сезона, безусловно, шляпы
Из фетра, с широкими полями. Из твида, теплые, фактурные и рельефные, с цветными узелками. И самые роскошные, самые топовые - шляпы из меха. В таком головном уборе невозможно остаться незамеченной.
Шляпник из "Алисы в стране чудес" безумный неспроста. Раньше в производстве меховых головных уборов использовали нитрат ртути. Ядовитое вещество вызывало у мастеров-болванщиков галлюцинации, судороги и слабоумие.
Потому и появилось расхожее выражение "безумный как шляпник", которое Льюис Кэрролл использовал для создания своего знаменитого персонажа.
Немодная шапка плюс шейный платок - и модный образ абсолютно уничтожен. Головной убор в жокейском стиле и шляпа-федора - смотрятся органично в многослойном трендовом луке.
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