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Каждый пятый минчанин досрочно проголосовал на референдуме

По оперативным данным, свой голос в столице уже отдали более четверти горожан. Так, в одном из самых многолюдных районов - Каменная Горка - организованы сразу два новых участка в здании 52-й средней школы. С самого утра здесь повышенный интерес местных жителей к волеизъявлению по усовершенствованию Конституции Беларуси.

Всего в Минске в списки для голосования на республиканском референдуме включены миллион 272 тысячи жителей столицы. Это среди регионов наибольшее количество.

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