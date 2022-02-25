Каждый пятый минчанин досрочно проголосовал на референдуме

По оперативным данным, свой голос в столице уже отдали более четверти горожан. Так, в одном из самых многолюдных районов - Каменная Горка - организованы сразу два новых участка в здании 52-й средней школы. С самого утра здесь повышенный интерес местных жителей к волеизъявлению по усовершенствованию Конституции Беларуси.