Основа укрепления демографической безопасности Беларуси - это здоровая и крепкая семья. И Желательно многодетная. Об этом в ток-шоу "Экономическая среда" на телеканале "Беларусь 1" сказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

Согласно информации управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты, в Беларуси насчитывается 2 млн 612 тыс. семей, и более 1 млн 140 тыс. из них имеют детей в возрасте до 18 лет. Это примерно 44 % от общего числа семей. Одного ребенка воспитывают почти 60 % семей, двоих - 31,4 %, троих и более - 8,7 %.

Многодетным семья в Беларуси оказывается очень мощная разнонаправленная поддержка. Это помощь и в улучшении жилищных условий, и в получении образования, и дошкольное образование, и всевозможная поддержка многодетных родителей в период трудовой деятельности, в том числе предоставление им дополнительного оплачиваемого выходного дня. И это дает свои результаты. Только за 11 месяцев текущего года количество многодетных семей увеличилось на 3,5 тыс. Валерий Ковальков

А если сравнивать с данными переписи населения за 2009 год, то количество многодетных семей выросло в два раза. И сегодня в Беларуси их уже 121 тыс.

"Каждый пятый ребенок в Беларуси воспитывается в многодетной семье, - отметил замминистра. - Причем самая многодетная область - Брестская. Здесь насчитывается более 25 тыс. многодетных семей. Также не отстают Минская и Гомельская области, где таких семей более 20 тыс.".