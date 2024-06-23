"Каждый третий" - премьера концерта-реквиема во Дворце Республики

Накануне в каждом уголке страны вспоминали трагический день, который в минуты превратил мирную жизнь наших предков в адское испытание. 83 года назад 22 июня гитлеровские войска напали на Советский Союз. В Брестской крепости воссоздали те страшные события. Белорусы объединились в минуте молчания, а по всей стране прошли митинги-реквиемы и возложения цветов.

"Каждый третий" - статистика погибших в годы лихолетья и название концерта-реквиема, отечественная премьера которого состоялась накануне во Дворце Республики. Музыкально-театральное посвящение тем, кто героически пал в бою или был замучен палачами, детям, которые стали подопытными в лапах нацистов и их пособников, всем нашим гражданам, над страданиями которых потешались гитлеровцы и даже запечатлели это на века в пленке. Кадры хроники - декорации без цензуры. В них как известные произведения о войне, так и специально написанные для проекта песни современными белорусскими авторами. Концерт-реквием "Каждый третий" объединил в себе поэзию, музыку, театральные эпизоды и беспощадные факты, обновленные в ходе расследования Генпрокуратуры по уголовному делу по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период.