2 % ВВП страны идут на пособия семьям с детьми

А каждый третий ребенок в Беларуси охвачен пособиями по поддержке семей. Сегодня об этом сообщила Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич на VI Международном форуме "Святость материнства".

Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам.

Мероприятие собрало в Минске более 400 человек из 11 стран для обсуждения темы материнства и детства в современном обществе. Не обошли стороной и Цели устойчивого развития. Достойная работа, образование, доходы и ликвидация неравенства - все это необходимо сегодня для создания полноценной семьи.