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2 % ВВП страны идут на пособия семьям с детьми

А каждый третий ребенок в Беларуси охвачен пособиями по поддержке семей. Сегодня об этом сообщила Министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич на VI Международном форуме "Святость материнства". 

Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам. 

Мероприятие собрало в Минске более 400 человек из 11 стран для обсуждения темы материнства и детства в современном обществе. Не обошли стороной и Цели устойчивого развития. Достойная работа, образование, доходы и ликвидация неравенства - все это необходимо сегодня для создания полноценной семьи. 

К слову, в рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей, Беларусь среди 179 государств занимает 25-ое место и 1-ое среди стран СНГ.

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