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Каждый третий трудоспособный белорус в 2023 году был занят в малом и среднем предпринимательстве

Каждый третий трудоспособный белорус в минувшем году был занят в малом и среднем предпринимательстве.

В прошлом году в стране зарегистрировано почти 370 тысяч субъектов предпринимательства. Большинство имеет столичную прописку, далее следуют Минская и Брестская области. Больше всего людей трудятся в сфере оказания услуг.

Что касается среднемесячной заработной платы, она составила без малого 2000 рублей. Сектор малого и среднего бизнеса формирует свыше четверти ВВП, более трети инвестиций и налоговых поступлений, а также едва ли не половину экспорта товаров - порядка 46 %.

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