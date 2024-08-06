Каждый третий трудоспособный белорус в 2023 году был занят в малом и среднем предпринимательстве

Каждый третий трудоспособный белорус в минувшем году был занят в малом и среднем предпринимательстве.

В прошлом году в стране зарегистрировано почти 370 тысяч субъектов предпринимательства. Большинство имеет столичную прописку, далее следуют Минская и Брестская области. Больше всего людей трудятся в сфере оказания услуг.