3.70 BYN
2.93 BYN
3.36 BYN
Каждый третий выпускник педкласса поступает в педагогический вуз
Каждый третий выпускник педкласса поступает в педагогический вуз. Такую статистику озвучил министр образования Андрей Иванец. В нашей стране количество учащихся в педагогических классах увеличивается. Выпускники могут поступать в вузы на льготных условиях. В аттестате должно быть не ниже 7 баллов по всем предметам, а по профильному - не ниже 8. Таких абитуриентов зачислят по собеседованию и вне конкурса. Сегодня наиболее востребованы учителя математики, физики и информатики. Для будущих специалистов планируются и дополнительные стимулы.
Уже в следующем году проведение университетских олимпиад, по итогам которых в феврале учащиеся 11-х классов станут студентами наших учреждений высшего образования, и здесь мы планируем, что такой прием будет обеспечен по востребованным специальностям, в том числе на уровне примерно 15 % от контрольных цифр приема. Во многом это позволит университету сделать отбор еще до окончания учебного года наиболее талантливых, мотивированных ребят, а ребята смогут уже свой сделать выбор осознанно без прихода на централизованное тестирование.
Что касается материальной поддержки, в этом году зарплата учителей выросла на 20 %. К 2025 году уже поставлена цель - 106 % от средней зарплаты по стране.