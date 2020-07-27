3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Каждый второй россиянин положительно относится к Лукашенко
Проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследование об отношении россиян к Президенту Беларуси показало, что 52 % опрошенных положительно относятся к Александру Лукашенко. Треть сообщают о безразличном отношении, а негативное отношение испытывают 9 %. При этом в эмоциональном плане каждый третий испытывает уважение, 18 % - симпатию, 14 % - доверие. Стабильными российско-белорусские отношения считают 49 % россиян.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
Эксперт о Беларуси: Небольшая страна вносит большой вклад, пока крупные государства бездействуют
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов