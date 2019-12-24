Кекс с творогом и йогуртом - прекрасное дополнение к домашнему чаепитию

150 граммов муки,

200 граммов творога,

1 горсть изюма,

50 граммов сливочного масла,

100 граммов греческого йогурта с любым вкусовым наполнителем,

200 граммов сахара,

2 яйца,

ванильный сахар,

сахарную пудру,

1 чайную ложку разрыхлителя,

щепотку соли

Готовим тесто

Творог растираем со 100 граммами греческого йогурта. Добавляем в эту смесь ванильный сахар или ваниль. Вливаем растопленное сливочное масло, всыпаем треть стакана сахара и хорошенько все перемешиваем.

Яйца взбиваем с оставшимся сахаром, добавив щепотку соли.

Соединяем взбитые яйца с творожной массой и снова все взбиваем на малых оборотах миксера.

Всыпаем муку с разрыхлителем и теперь уже перемешиваем полученное тесто вручную.

Изюм нужно промыть, обсушить и обвалять в муке. Добавляем изюм в тесто и равномерно перемешиваем.

Форму для кекса смазываем сливочным маслом и присыпаем манкой. Выкладываем тесто в форму. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно полчаса.

Готовый кекс нужно остудить в форме, а затем извлечь.

Присыпаем его сахарной пудрой и подаем к столу.