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Кекс с творогом и йогуртом - прекрасное дополнение к домашнему чаепитию
- 150 граммов муки,
- 200 граммов творога,
- 1 горсть изюма,
- 50 граммов сливочного масла,
- 100 граммов греческого йогурта с любым вкусовым наполнителем,
- 200 граммов сахара,
- 2 яйца,
- ванильный сахар,
- сахарную пудру,
- 1 чайную ложку разрыхлителя,
- щепотку соли
Готовим тесто
Творог растираем со 100 граммами греческого йогурта. Добавляем в эту смесь ванильный сахар или ваниль. Вливаем растопленное сливочное масло, всыпаем треть стакана сахара и хорошенько все перемешиваем.
Яйца взбиваем с оставшимся сахаром, добавив щепотку соли.
Соединяем взбитые яйца с творожной массой и снова все взбиваем на малых оборотах миксера.
Всыпаем муку с разрыхлителем и теперь уже перемешиваем полученное тесто вручную.
Изюм нужно промыть, обсушить и обвалять в муке. Добавляем изюм в тесто и равномерно перемешиваем.
Форму для кекса смазываем сливочным маслом и присыпаем манкой. Выкладываем тесто в форму. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно полчаса.
Готовый кекс нужно остудить в форме, а затем извлечь.
Присыпаем его сахарной пудрой и подаем к столу.
Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!
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