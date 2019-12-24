ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Кекс с творогом и йогуртом - прекрасное дополнение к домашнему чаепитию

  • 150 граммов муки,
  • 200 граммов творога,
  • 1 горсть изюма,
  • 50 граммов сливочного масла,
  • 100 граммов греческого йогурта с любым вкусовым наполнителем,
  • 200 граммов сахара,
  • 2 яйца,
  • ванильный сахар,
  • сахарную пудру,
  • 1 чайную ложку разрыхлителя,
  • щепотку соли

Готовим тесто

Творог растираем со 100 граммами греческого йогурта. Добавляем в эту смесь ванильный сахар или ваниль. Вливаем растопленное сливочное масло, всыпаем треть стакана сахара и хорошенько все перемешиваем.

Яйца взбиваем с оставшимся сахаром, добавив щепотку соли.

Соединяем взбитые яйца с творожной массой и снова все взбиваем на малых оборотах миксера.

Всыпаем муку с разрыхлителем и теперь уже перемешиваем полученное тесто вручную.

Изюм нужно промыть, обсушить и обвалять в муке. Добавляем изюм в тесто и равномерно перемешиваем.

Форму для кекса смазываем сливочным маслом и присыпаем манкой. Выкладываем тесто в форму. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно полчаса.

Готовый кекс нужно остудить в форме, а затем извлечь.

Присыпаем его сахарной пудрой и подаем к столу.

Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все