Келлер-Суттер: Европа категорически против возможного расселения беженцев в странах шенгенского пространства

Европа категорически против возможного расселения беженцев в странах шенгенского пространства. Это однозначно заявила министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер. И, разумеется, подчеркнула чиновник, невозможно предоставление этим беженцам гуманитарных виз с целью их размещения на швейцарской территории.

Приведем дословные ответы госпожи Келлер-Суттер: "Не может быть и речи о распределении этих людей среди стран Шенгена". "Речь идет о нелегальной миграции, и эти люди должны быть репатриированы".