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Керим Хас: Турецкий народ всегда будет благодарен Беларуси за поддержку
Наша страна никогда не оставалась в стороне от чужого горя. Быть там, где нужна помощь - это про белорусов. Своим мнением о масштабах землетрясения и гуманитарной роли Беларуси поделился турецкий политолог Керим Хас.
Это масштабное землетрясение для Турции, несмотря на то, что Турция - это страна землетрясений. Как сказал Президент Эрдоган, после 1939 года это самое мощное землетрясение в Турции. И, конечно, гуманитарные последствия огромные, и, безусловно, экономические тоже очень большие. Также будут иметь место какие-то политические последствия. Турция нуждается в общей поддержке почти всех стран мира, потому что Турция сама не справляется, турецкое руководство само не может справиться с трудностями, которые принесло землетрясение. Поэтому и поддержка Беларуси очень важная и ценная. Я думаю, что турецкий народ никогда не забудет эту помощь, которую оказывает Беларусь, белорусское государство и белорусский народ.
Фото:pixabay.com
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