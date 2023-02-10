Керим Хас: Турецкий народ всегда будет благодарен Беларуси за поддержку

Это масштабное землетрясение для Турции, несмотря на то, что Турция - это страна землетрясений. Как сказал Президент Эрдоган, после 1939 года это самое мощное землетрясение в Турции. И, конечно, гуманитарные последствия огромные, и, безусловно, экономические тоже очень большие. Также будут иметь место какие-то политические последствия. Турция нуждается в общей поддержке почти всех стран мира, потому что Турция сама не справляется, турецкое руководство само не может справиться с трудностями, которые принесло землетрясение. Поэтому и поддержка Беларуси очень важная и ценная. Я думаю, что турецкий народ никогда не забудет эту помощь, которую оказывает Беларусь, белорусское государство и белорусский народ.

Керим Хас, кандидат политических наук, независимый аналитик по турецко-российским и международным отношениям (Турция)