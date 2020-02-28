Кесарево сечение. Показания и последствия

Гай Юлий Цезарь прославился тем, что умел делать одновременно несколько дел. С его именем связывают и название салата, и название операции - с помощью которой он якобы появился на свет. Это кесарево сечение. То, что эта операция волнует многих современных женщин - абсолютно точно. Одни боятся кесарева сечения, думая, что таким образом навредят здоровью ребенка. Другие, наоборот, просят о ней во избежание боли и стресса при родах естественным путем.







Как относятся к этой операции врачи?

По информации врачей на 2018 год, приблизительно треть родов проходит путем кесарева. Цифра в разных роддомах разная - от 20 до 36 %. По рекомендация ВОЗ оптимальная безопасная частота использования кесарева сечения - около 15 % от общего числа родов в стране. Количество таких операций в мире увеличивается. В Европе кесарево выбирают от 20 до 50 % женщин. А в Латинской Америке 60 % предпочитают кесарево.

В Беларуси кесарево проводится только по медицинским показаниям. Есть относительные и абсолютные показания для проведения операции. Относительные - самостоятельные роды возможны, но риск для здоровья мамы и ребенка достаточно высок. Абсолютные – когда женщина не может сама родить ни при каких условиях.

УЗКИЙ ТАЗ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ

ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОДА

Как узнать – таз нормальный или узкий?

Узкий таз - несоответствие размера таза женщины и головки ребенка. Как измеряется размер? Доктор может измерить размер таза тазометром. Всего есть четыре основных размера в акушерстве.

Distantia cristarum

- расстояние между наиболее отдаленными участками гребней подвздошных костей.

Distantia cristarum

- расстояние между наиболее отдаленными участками гребней подвздошных костей.

Distantia trochanterica

- расстояние между большими вертелами бедренных костей.

Conjugata externa

- расстояние между краем симфиза иостистым отростком пятого позвонка.





Может ли из-за узкого таза может развиться неправильное положение плода?

Узкий таз - это самая частая причина неправильного расположения плода. А это значит, что будут сложности в родах.

Как часто, находясь в животе, малыш меняет свое положение?

В начале беременности малыш еще крошечный, околоплодных вод, которые его окружают, много. Он может вращаться, как ему удобно: вниз головой, поперек, и, практически, как в бассейне, делать заплывы. Таким образом малыш познает мир, происходит развитие его мышечной и нервной систем. Чем больше срок беременности, тем крупнее малыш и, соответственно, околоплодных вод меньше. В таком случае, ему уже вряд ли захочется перевернуться.

Классическое положение - головкой вниз. При родах головка давит на шейку матки, она открывается и в процессе родов, малыш появляется на свет. Бывает, что малыш выбирает другие пути, например, ложится поперек. Т.е. сам себе перекрывает путь, поэтому роды через естественные пути невозможны. Такое положение случается редко -в 0,5 % случаев беременности. Но тем не менее.





Виды тазового предлежания - ягодичное, ножное, смешанное

Естественные роды при данном положении плода в целом возможны, но многое зависит от опыта акушера.





Под каким наркозом чаще проводится операция?