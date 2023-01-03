КГБ Беларуси обновил "террористический список"

Среди тех, кто попал в данный список, есть люди, в отношении которых приговоры вступили в законную силу. Первыми из граждан Беларуси в него внесли Степана Путило и Романа Протасевича. Теперь в этом списке около тысяча фамилий, из которых почти 250 - граждане Беларуси. Список регулярно пополняется, в первую очередь теми, в отношении которые вступили в силу приговоры судов.