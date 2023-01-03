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КГБ Беларуси обновил "террористический список"
Комитет государственной безопасности Беларуси включил в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, еще пятерых граждан страны, сообщаетSputnik со ссылкойна официальном сайте ведомства.
Среди тех, кто попал в данный список, есть люди, в отношении которых приговоры вступили в законную силу. Первыми из граждан Беларуси в него внесли Степана Путило и Романа Протасевича. Теперь в этом списке около тысяча фамилий, из которых почти 250 - граждане Беларуси. Список регулярно пополняется, в первую очередь теми, в отношении которые вступили в силу приговоры судов.
Перечень ведется КГБ уже несколько лет. До 2020 года в него включали только иностранных граждан, которые находились в международном розыске за совершение терактов, либо были признаны причастными к международному терроризму. В список вносили выходцев из Афганистана, Йемена, Египта, Нигерии, Ирака и других стран.
Фото: БелТА
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