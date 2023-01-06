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КГБ Беларуси проводит учения в Минской и Витебской областях

КГБ Беларуси проводит учения в Минской и Витебской областях

На территории Минской и Витебской областей с 5 января КГБ проводит учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма, сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси.

В мероприятиях принимают участие подразделения Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и других государственных органов.

По сценарию учений, планируется задействовать военную технику.

Фото:БелТА

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