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КГБ Беларуси проводит учения в Минской и Витебской областях
На территории Минской и Витебской областей с 5 января КГБ проводит учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма, сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси.
В мероприятиях принимают участие подразделения Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и других государственных органов.
По сценарию учений, планируется задействовать военную технику.
Фото:БелТА
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