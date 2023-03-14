КГБ Беларуси включил Софью Сапегу в перечень причастных к терроризму лиц

Россиянка Софья Сапега включена Комитетом государственной безопасности Беларуси в перечень причастных к терроризму лиц, пишет БелТА со ссылкой на Комитет госбезопасности.

На сайте ведомства размещен перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня он был актуализирован - в него внесена Софья Сапега. Уточняется, что вступил в законную силу приговор суда о признании ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Софья Сапега являлась администратором экстремистского Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Гродненский областной суд 6 мая 2022 года назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Через месяц Софья Сапега написала прошение о помиловании, направив его в администрацию колонии в Гомеле. Как позже стало известно, в помиловании ей было отказано.