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КГБ Беларуси включил Софью Сапегу в перечень причастных к терроризму лиц
Россиянка Софья Сапега включена Комитетом государственной безопасности Беларуси в перечень причастных к терроризму лиц, пишет БелТА со ссылкой на Комитет госбезопасности.
На сайте ведомства размещен перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня он был актуализирован - в него внесена Софья Сапега. Уточняется, что вступил в законную силу приговор суда о признании ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Софья Сапега являлась администратором экстремистского Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Гродненский областной суд 6 мая 2022 года назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Через месяц Софья Сапега написала прошение о помиловании, направив его в администрацию колонии в Гомеле. Как позже стало известно, в помиловании ей было отказано.
Фото:БелТА
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