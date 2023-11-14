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КГБ Беларуси выявил и пресек преступную схему в сфере пассажирских перевозок - подробности 14 ноября в спецрепортаже АТН "Маршрутки: дорожные войны"

Владельцы одного из крупнейших интернет-агрегаторов в сфере пассажирских перевозок объединили на своей платформе более 300 перевозчиков. Однако за доступ к клиентским базам и загрузке пассажирами просили регулярно делиться с ними неучтенной наличностью. Чтобы выполнить это условие, перевозчики скрывали объемы собственной выручки: не выдавали пассажирам билеты, выполняли неучтенные рейсы. Такие действия привели к причинению ущерба государству в виде неуплаты налогов в крупном размере. Эта преступная схема выявлена и пресечена Комитетом государственной безопасности.

Перевозчики, желавшие вести бизнес независимо от владельцев этого интернет-ресурса, вовлекались в преступную деятельность путем шантажа и угроз. Имели место случаи, когда к выполнению регулярных междугородних перевозок привлекались субъекты, не имевшие соответствующего специального разрешения и не отвечавшие требованиям безопасности, предъявляемым к регулярным перевозчикам, что ставило под угрозу жизнь и здоровье пассажиров. Действия участников преступной группы квалифицированы по статье 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Уклонение от уплаты налогов". В качестве обвиняемых и подозреваемых привлечено более 20 лиц. В настоящее время фигуранты дают признательные показания и принимают меры к возмещению причиненного государству вреда.
Константин Бычек, замначальника Следственного управления КГБ Беларуси

Теневая бухгалтерия и различные схемы ухода от уплаты налогов - далеко не все вскрытые проблемы во время масштабной проверки этого сегмента рынка услуг. Как между маршрутчиками возникли настоящие дорожные войны? Как отдельные коммерсанты пытались устроить саботаж и дискредитировать власть? Какими методами из девяностых вытесняли конкурентов? Как угрозами и шантажом выбивали лакомые маршруты и делили неучтенную наличность? Специальный репортаж Агентства теленовостей сегодня сразу после "Панорамы".

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