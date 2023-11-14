КГБ Беларуси выявил и пресек преступную схему в сфере пассажирских перевозок - подробности 14 ноября в спецрепортаже АТН "Маршрутки: дорожные войны"

Перевозчики, желавшие вести бизнес независимо от владельцев этого интернет-ресурса, вовлекались в преступную деятельность путем шантажа и угроз. Имели место случаи, когда к выполнению регулярных междугородних перевозок привлекались субъекты, не имевшие соответствующего специального разрешения и не отвечавшие требованиям безопасности, предъявляемым к регулярным перевозчикам, что ставило под угрозу жизнь и здоровье пассажиров. Действия участников преступной группы квалифицированы по статье 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Уклонение от уплаты налогов". В качестве обвиняемых и подозреваемых привлечено более 20 лиц. В настоящее время фигуранты дают признательные показания и принимают меры к возмещению причиненного государству вреда.

Константин Бычек, замначальника Следственного управления КГБ Беларуси