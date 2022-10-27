КГБ Беларуси задержал агента украинских спецслужб

На следующий день попал на встречу с СБУ. Практически подстава была со стороны Мартыновой. Наверное, их это впечатлило. Потому что не каждый может предсказать точное время удара. И время начала СВО я тоже предсказал.

Дмитрий Гулин, обвиняемый по статье "Измена государству"