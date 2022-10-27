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КГБ Беларуси задержал агента украинских спецслужб
КГБ Беларуси пресек деятельность агента украинских спецслужб. Это гражданин нашего государства, длительное время прослуживший в вооруженных силах. О серии громких задержаний накануне журналистам рассказал председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель. На этот раз речь о человеке, уехавшем после 2020 года в Ташкент. Впоследствии он будет завербован СБУ. Начнет делиться с украинскими спецслужбами информацией о перемещении и дислокации войск, составе сил спецопераций и многим другим. Обвиняемый в госизмене является топографом высокого класса и в свое время имел доступ к госсекретам.
На следующий день попал на встречу с СБУ. Практически подстава была со стороны Мартыновой. Наверное, их это впечатлило. Потому что не каждый может предсказать точное время удара. И время начала СВО я тоже предсказал.
В настоящее время он взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Измена государству".
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