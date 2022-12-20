КГБ отмечает 105 лет со дня образования органов государственной безопасности

В письме было подробно описано, куда и зачем ему нужно было прибыть. Он прибыл в Москву. В один из дней он пошел в небольшой парк, где уже прогуливался мужчина (там есть четкое описание человека с собачкой пуделем). Он обратился к нему на английском языке: "Вы Карл?" И ответив утвердительно, тот передал ему коробку конфет "Холодок", в которой и были инструкции о том, где и как ему необходимо забрать более подробные инструкции о его дальнейшей деятельности. В этот же момент этот человек был задержан. Он оказался атташе американского посольства.

Юрий Зверев, историк спецслужб, кандидат исторических наук