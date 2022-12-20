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КГБ отмечает 105 лет со дня образования органов государственной безопасности
На страже интересов страны и народа. Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов государственной безопасности. Сегодня исполнилось 105 лет со дня образования КГБ. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив комитета, особо отметив, что ведомство эффективно противодействует изощренным технологиям разрушения государств. Действительно попытки вмешательства во внутренние дела страны и навязывание Беларуси политического курса, который противоречит национальным интересам, - черта времени, которая сегодня наиболее заметна. Во многом благодаря информационной открытости Комитета госбезопасности о наиболее важных операциях белорусы стали узнавать очень быстро. Раньше на это могли уходить десятилетия. Прямо сейчас мы расскажем об одной из таких, получившей название "Ракета". Евгений Горин продолжит.
Во второй половине XX века США начали холодную войну против своего союзника СССР. Наряду с информационным противостоянием, шла и диверсионная, агентурная работа. Ночью 27 августа 1952 года над Налибокской пущей из четырехмоторного самолета без опознавательных знаков выпрыгнули 4 белоруса. Они тайно и нелегально вернулись на свою историческую родину, перед этим пройдя обучение в спецшколе ЦРУ.
Первое, они должны были обосноваться на той территории, куда они были заброшены, т.е. сойти за своих. Для этого их и обучали всем нужным навыкам. Дальше они должны были собирать сведения о воинских соединений в частях Советской армии, располагавшейся в том районе. Должны были узнавать о правилах паспортного режима, устройства, увольнения с работы. Должны были вербовать из советских государственных служащих свою агентуру.
Заброшенными нелегалами были пособники фашистов. Костюк служил в Белорусской краевой обороне и дивизии СС. Остриков поступил на службу к нацистам в 1943-м. У него в кармане был мандат БНР от коллаборанта Миколы Абрамчика для возможной вербовки людей в мирное время на освобожденных территориях. Радист Кальницкий в годы войны служил в полиции. В Германию уехал добровольно. И запасной радист Артюшевский. На его руках крови не было, только сотрудничество со сбежавшим фашистским прихвостнем Борисом Рогулей. Зарубежные землячества белорусов находились на контроле спецслужб Запада. Бежавших от суда пособников нацистов сразу брали на карандаш. И, как видим, вовсю использовали в холодной войне.
Их большая часть вербовалась германскими спецслужбами, поэтому создавая на них картотеку, которые даже впоследствии и оказались во многом в руках американских и других западных спецслужб и многие из них те, кто был завербован они служили либо в Белорусской краевой обороне в годы войны на территории Беларуси участвуя и в карательных операциях и в уничтожении мирного населения.
Операция КГБ республики по перехвату прошла ювелирно. Часть задержанных диверсантов склонили к сотрудничеству. Используя их, чекисты затеяли радиоигру с ЦРУ. Американцы три года получали тщательно приготовленную дезинформацию. А белорусы - тайные радиограммы и информацию о выброске на территорию республики очередного агента. Контригра с противником получила кодовое название "Ракета". В советскую эпоху она не имела широкой огласки. Однако даже в 1983 году ее эхо отозвалось в реальности. На домашний адрес бывшего агента ЦРУ, отсидевшего и проживающего в Гомеле, пришла открытка с приветом "дорогому Карлу" - кодовой фразой ЦРУ.
В письме было подробно описано, куда и зачем ему нужно было прибыть. Он прибыл в Москву. В один из дней он пошел в небольшой парк, где уже прогуливался мужчина (там есть четкое описание человека с собачкой пуделем). Он обратился к нему на английском языке: "Вы Карл?" И ответив утвердительно, тот передал ему коробку конфет "Холодок", в которой и были инструкции о том, где и как ему необходимо забрать более подробные инструкции о его дальнейшей деятельности. В этот же момент этот человек был задержан. Он оказался атташе американского посольства.
"Американское посольство"… Как много в этой фразе потом сойдется для организации цветных госпереворотов. Американцы в 1983-м никак не прокомментировали задержание с поличным своего дипломата, пытавшегося и 30 лет спустя наладить связь с их старым агентом. В результате атташе был признан персоной нон грата. Эта история шпионажа была завершена. КГБ Беларуси и сегодня переигрывает иностранные разведки. За более чем вековой путь Комитет госбезопасности стал мощнейшей национальной спецслужбой, надежно защищающей интересы страны и ее граждан.
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