КГБ поздравил заслуженную сотрудницу Клавдию Ивановну Андрееву со 100-летием

Большой праздник не только у одного человека, но и для всех органов госбезопасности. Со столетним юбилеем свою экс-сотрудницу Клавдию Ивановну Андрееву сегодня поздравляла Белорусская ветеранская организация КГБ и военная контрразведка. Поздравления заслуженной сотруднице адресовал и председатель комитета Валерий Вакульчик.

Более 40 лет на хрупких плечах этой женщины лежал солидный пласт секретного делопроизводства. В годы Великой Отечественной войны контрразведчице пришлось освоить и другие военные профессии. Она участвовала в передислокации штаба и спасении важной документации. До конца войны Клавдии Андреевой не раз приходилось выполнять специальные задания, суть которых и сейчас не подлежит разглашению. После войны она оказалась на рубеже обеспечения сохранности госсекретов в центре борьбы с бывшими немецкими пособниками и деятелями антисоветского подполья. На заслуженный отдых Клавдия Ивановна ушла в 71 год. Кстати, сама именинница не верит в то, что уже разменяла целый век.