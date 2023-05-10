КГБ предотвратил ряд терактов. "Убойная посылка" - наши коллеги с телеканала ОНТ подготовили расследование

В преддверии 9 Мая Комитет госбезопасности предотвратил сразу несколько терактов в нашей стране. Следы заказчика ведут в Украину. Накануне глава КГБ Иван Тертель рассказал, что 10 мая планируется обнародовать информацию о соответствующих фактах.

Как стало известно - взрывные устройства американского образца были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа. В Беларуси их получили разные люди с одним заданием - забрать и не задавать лишних вопросов. Всем фигурантам нет и 30 лет. Это 4 человека, которые уже дают признательные показания.



Кстати, всех их объединяет знакомство с еще одним гражданином Беларуси, который сейчас находится в Киеве. Сообщается, что он получил задание от Главного управления разведки Минобороны Украины, а затем нашел исполнителей в Беларуси. "Убойная посылка" - наши коллеги с телеканала ОНТ подготовили расследование.



Специалисты установили, что они являются пластичными взрывчатыми веществами и электродетонаторами, которых достаточно для того, чтобы собрать несколько взрывных устройств. Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства СИ-4. Эту взрывчатку зачастую используют для совершения террористических актов. Владимир Атрашков, начальник главного управления специальных экспертиз государственного комитета судебных экспертиз Беларуси

