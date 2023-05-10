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КГБ предотвратил ряд терактов. "Убойная посылка" - наши коллеги с телеканала ОНТ подготовили расследование
В преддверии 9 Мая Комитет госбезопасности предотвратил сразу несколько терактов в нашей стране. Следы заказчика ведут в Украину. Накануне глава КГБ Иван Тертель рассказал, что 10 мая планируется обнародовать информацию о соответствующих фактах.
Как стало известно - взрывные устройства американского образца были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа. В Беларуси их получили разные люди с одним заданием - забрать и не задавать лишних вопросов. Всем фигурантам нет и 30 лет. Это 4 человека, которые уже дают признательные показания.
Кстати, всех их объединяет знакомство с еще одним гражданином Беларуси, который сейчас находится в Киеве. Сообщается, что он получил задание от Главного управления разведки Минобороны Украины, а затем нашел исполнителей в Беларуси. "Убойная посылка" - наши коллеги с телеканала ОНТ подготовили расследование.
Специалисты установили, что они являются пластичными взрывчатыми веществами и электродетонаторами, которых достаточно для того, чтобы собрать несколько взрывных устройств. Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства СИ-4. Эту взрывчатку зачастую используют для совершения террористических актов.
Санкции статей Уголовного кодекса, которые вменяют фигурантам дела, вплоть до смертной казни. Сообщается, что взрывчатки хватило бы, чтобы пустить под откос сразу несколько поездов или устроить теракт среди людей во время празднования 9 Мая. В нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране.
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