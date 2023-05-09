КГБ пресек попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая

КГБ Беларуси пресек попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая. Об этом заявил журналистам председатель КГБ Иван Тертель, пишет БЕЛТА.

Глава ведомства рассказал, что 10 мая планируется обнародовать информацию о соответствующих фактах. "Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы. Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать", - заявил Иван Тертель.

"Это были попытки организации терактов на нашей территории. И мы считаем, что это было привязано именно ко Дню Победы", - подчеркнул глава КГБ.

Он отметил важность бдительности граждан, без которой работа любой спецслужбы будет не столь эффективной. "Завтра в анонсированном сюжете будет показано, когда нашу молодежь, наших студентов пытаются втянуть в совершение терактов. Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад", - сказал Иван Тертель.

"Обстановка в мире сейчас очень и очень беспокойная. Мы ждем эскалации обстановки вокруг нашей страны. Работаем по поручению Президента над тем, чтобы не произошло ничего, что могло бы нарушить спокойствие наших граждан. Делается для этого все необходимое", - заверил глава КГБ.