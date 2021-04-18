КГБ пресек попытку покушения на Президента и его сыновей и подготовку вооруженного мятежа

Пока белорусы свои силы направляют на созидание, многие беглые "деятели", которых определенно раздражает такой порядок вещей, продолжают вынашивать самые циничные и радикальные планы.



"Спокойной жизни нам не будет". Эти слова Александра Лукашенко наверняка запомнили многие. И вот в очередной раз убеждаемся: желание "перевернуть" Беларусь никуда не исчезло.



Накануне стало известно, что Комитет госбезопасности пресек попытку покушения на Президента и его сыновей и подготовку вооруженного мятежа в стране. Такие планы вынашивала группа, в которую входили белорусские и иностранные граждане. Кроме физического устранения Президента и его детей - захват главных зданий страны. То есть фактически - мятеж с применением силы, а значит и жертвы, которые неминуемо были бы. События были запланированы на июнь-июль этого года. Александр Лукашенко жестко высказался об этом факте.







Подразделение антитеррора Комитета госбезопасности вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их замыслы. Вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название "Тишина". Одним из участников встреч был Александр Федута. Главный организатор - Юрий Зенкович, который долго проживал в Соединенных Штатах. Он заявлял, что в случае провала за него готов заступиться Госдепартамент США. Среди участников встречи были лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, находящийся за рубежом оппозиционер Игорь Макар и другие.



Четкий план действий, пошаговые инструкции, подбор исполнителей. В своих обсуждениях они были вполне конкретными. Готовили самый настоящий переворот и физическое устранение Президента и его детей. Между собой они называли себя ГКЧП, хунтой, т.е. фактически понимали, на что идут. Под этот сценарий шло и финансирование из-за рубежа.



Деньги направляли на подкуп людей. Тайники и конверты прятали в камерах хранения вокзала и даже на кладбище. За столом в этом кафе и шло обсуждение фактической ликвидации действующей власти и физического устранения.







Задержание произошло при содействии ФСБ. Уже установлено, что группа поддерживала тесные связи и с другими террористическими формированиями. Были заготовлены как минимум три сценария захвата власти с обязательным силовым воздействием.



Новые сведения о том, кто и как готовил переворот в нашей стране, еще будут. Наши коллеги с телеканала ОНТ готовят специальное расследование.



