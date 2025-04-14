3.66 BYN
3.09 BYN
3.51 BYN
КГК Беларуси проводит горячую линию по вопросам содержания детских и спортплощадок во дворах домов
15 апреля Комитет госконтроля Беларуси проводит горячую линию по вопросам содержания детских игровых, спортивных и хозплощадок во дворах жилых домов.
По номеру 191 можно сообщить о неисправностях и ненадлежащем состоянии данных площадок. Звонки принимаются с 9:00 до 13:00, а также с 14:00 до 18:00.
Сообщения с указанием адреса и фото можно отправлять в чат-бот телеграм-канала КГК.