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КГК проведет 15 января единый день приема граждан
Готовы помочь гражданам руководители Комитета госконтроля. В среду 15 января пройдет единый день приема.
Со своими проблемами и вопросами можно обратиться с 11:00 до 13:00 во всех регионах страны.
Личный прием проведут председатель Комитета, его заместители, а также руководящие работники контрольного ведомства.
Подробная информация есть на сайте Комитета госконтроля и в телеграмм-канале. А предварительно записаться на прием можно в исполкомах.
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