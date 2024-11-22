КГК проведет 15 января единый день приема граждан

Готовы помочь гражданам руководители Комитета госконтроля. В среду 15 января пройдет единый день приема.

Со своими проблемами и вопросами можно обратиться с 11:00 до 13:00 во всех регионах страны.

Личный прием проведут председатель Комитета, его заместители, а также руководящие работники контрольного ведомства.