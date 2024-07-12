КГК Беларуси: крупная компания в сфере автоперевозок недоплатила в бюджет более 2 млн рублей налогов

Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований раскрыта криминальная схема уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении нескольких лет использовала коммерческая компания - крупнейший автоперевозчик маршрутными такси на территории Полоцкого района, Полоцка и Новополоцка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитетгосконтроля.

Как стало известно, по инициативе организатора данного бизнеса на формальных собственников было зарегистрировано около 15 компаний, на которых искусственно разделялась выручка основного предприятия. Манипуляции совершались для минимизации выручки и применения всеми компаниями упрощенной системы налогообложения. Фактически, чем выше становились доходы, тем больше регистрировалось аффилированных структур.

В результате искусственного дробления бизнеса и необоснованного разделения выручки собственник основной компании недоплатил налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму 2,2 млн руб.

В отношении организатора бизнеса и его сообщников, на которых были зарегистрированы дополнительные компании, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.243 Уголовного кодекса. В ходе обысков офисных помещений и мест жительства подозреваемых наложены аресты на их имущество (более 100 единиц транспортной техники, 20 единиц коммерческой недвижимости).

Организатор преступной схемы признал вину и принимает меры по возмещению ущерба. Также дали признательные показания остальные подозреваемые, которые подтвердили фактическую подконтрольность и подотчетность в своей деятельности собственнику бизнеса.

Кроме того, в деятельности компании установлены многочисленные факты выплаты заработной платы в конвертах. Как правило, работникам подконтрольных организаций на банковские карты перечислялась установленная минимальная заработная плата, а остальная часть выдавалась наличными деньгами.

По данным фактам продолжается проверка для дачи в дальнейшем правовой оценки.