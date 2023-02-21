КГК Беларуси открывает горячую линию по вопросам деятельности операторов сотовой связи

С сегодняшнего дня Комитет госконтроля Беларуси открывает работу короткого номера - 191 - по вопросам деятельности операторов сотовой связи. Граждане могут сообщить о фактах некачественного оказания услуг, излишнего начисления или списания цены услуг, необоснованного отключения дополнительных опций.

Обратиться на горячую линию можно в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.