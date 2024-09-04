КГК Беларуси: почти 200 тыс. рублей взыскано в бюджет с выпускников, не отработавших по распределению

Комитет госконтроля Беларуси продолжает работу по изучению вопросов полноты отработки выпускниками учреждений высшего и среднего специального образования обязательного срока работы по распределению. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на КГК.



Так, КГК Гомельской области установлено, что в ряде вузов и ссузов региона не был обеспечен должный контроль за соблюдением выпускниками установленного срока отработки. Более того, отдельные учреждения образования не обеспечили обратную связь с нанимателями, к которым распределялись выпускники, в том числе при их увольнении из-за несоблюдения трудового законодательства (например, за прогулы).



Всего в регионе выявлено более 30 выпускников, не отработавших положенный срок и не возместивших в бюджет около 300 тыс. рублей, затраченных государством на их подготовку и обучение.



Принятые областным Комитетом госконтроля и учреждениями образования меры позволили взыскать в бюджет более 120 тыс. рублей. Возврат остальных затраченных государством средств остается на контроле.



Аналогичная работа Комитетом госконтроля совместно с учреждениями образования проводится и в других регионах страны. К примеру, в бюджет взыскано 76 тыс. рублей, затраченных государством на подготовку выпускников двух столичных вузов, не отработавших после распределения.



В соответствии с Кодексом об образовании выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения или направления, обязаны отработать: для выпускников вузов - 2 года, при подготовке по целевому набору - 5 лет, для выпускников ссузов - 3 года.

