КГК Беларуси предлагает установить ответственность за нерациональное использование средств госорганизаций

Комитет госконтроля Беларуси предлагает установить ответственность за нерациональное и неэффективное использование средств. Об этом было заявлено сегодня в Овальном зале Дома правительства. Впервые перед депутатами обеих палат парламента выступал глава ведомства. В центре внимания практически все отрасли экономики и социальная сфера. Подробности у Светланы Лукьянюк.

Контроль за выполнением поручений Президента

Трибуна Овального зала - это возможность рассказать о сделанном и ответить на вопросы парламентариев. Глава КГК отмечает, что важнейший приоритет ведомства - контроль за выполнением поручений Президента и выявление резервов в экономике. Примеров неэффективной траты государственных средств выявляется немало. Только за прошлый год по предложению госконтроля сокращены необоснованные расходы бюджета на сотни миллионов рублей. В этом году спрос за исполнительскую дисциплину будет усилен.

Если брать только краткие результаты, то сэкономлено в 2022 году по предложению комитета было около 580 млн рублей. Это говорит о том, что далеко еще не все рачительно относятся к государственным средствам. И мы вышли с инициативой за рациональное и эффективное использование государственных средств. Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси

Акцент на упреждение нарушений

Комитет госконтроля координирует всю контрольную и надзорную деятельность по стране. В целом совершенствуются методы работы, делая акцент на упреждение нарушений.

В рамках санкционной политики, проводимой недружественными странами, в рамках экономических войн, может быть, и стоит снизить какую-то надзорную нагрузку, в том числе всеми надзорными органами, на субъекты хозяйствования. А Комитет государственного контроля является координирующим органом в этой работе. Конечно же, важен здесь, наверное, риск-ориентированный подход, оценка риска, аудит безопасности, а потом уже принимать решение, куда идти с плановыми, контрольными проверками. Мероприятия технологического поверочного характера, а, может, даже где-то надо снизить мониторинги. Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Цены под контролем

Надо сказать, что общее число проверок по стране сокращается. К слову, за 2022-й на четверть. В первом полугодии в планах на треть меньше таких мероприятий, чем годом ранее. При этом проверки госконтроля составляют 5 % в общем числе.

Под жестким контролем остается и ситуация на потребительском рынке. Выработан четкий механизм контроля за ценами. Да, нарушений становится меньше, отмечают контролеры, но отдельные субъекты хозяйствования по-прежнему допускают огрехи. А все это бьет по кошелькам. Социальная справедливость должна быть обеспечена и в отношении зарплат работников торговли. В частности, продавцов и кассиров. Контроль касается не только потребительских товаров. Контролеры смотрят и за ценами на лекарства и медуслуги. Предложенные КГК меры уже дают результат - стоимость лекарств и диагностических услуг сократилась на 20 %.

В ближайшее время в Беларуси вновь будет действовать механизм референтного ценообразования на импортные лекарства. В этом заверяет госконтроль. Отмечая, что проект указа уже готов. Речь идет о том, чтобы стоимость препаратов в Беларуси была примерно на том же уровне, как и в аптеках страны - производителя тех или иных таблеток или на рынках, похожих на наш по тому же уровню доходов.

Исключение необоснованного посредничества

В ценовой цепочке от поля или импортера до прилавка немаловажную роль играют посредники. И порой их количество явно с перебором. В прошлом году в мясо-молочной отрасли госконтролем пресечены теневые схемы экспорта продукции, выработан ряд законодательных мер. В результате с рынка были устранены необоснованные посредники и увеличена загрузка госпредприятий. Принятые меры не позволили отдать свое за бесценок при огромном спросе. В агропромышленном комплексе выявлены и другие резервы.

Меньше долгостроев

На повестке остаются и долгострои. Их стало меньше, за два года сокращение на более чем 70 %.

Долгострои надо распределить на несколько частей. У нас есть такие памятники, которые еще лет 15-20 назад были кинуты и дальше ими никто не занимался. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали - это те, которые сейчас. Зависит от многого. Бывает некачественное проектирование, бывает неритмичное финансирование. Но это все решаемо. Я уверен, что здесь можно навести порядок. Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси

По материалам КГК возбуждено 11 уголовных дел о финансировании экстремизма и терроризма

Незаконное финансирование из-за рубежа, пожалуй, то, что с повестки дня не сходит. Наоборот, депутаты уверены, попыток станет еще больше как раз накануне больших электоральных кампаний в Беларуси 2024 и 2025 годов. Да, у госконтроля опыт есть, за прошлый год перекрыты денежные каналы на экстремизм и террор. Возбуждено 11 уголовных дел. Вскрыты схемы финансирования через криптовалюты и различные платежные сервисы. Отправителей и получателей таких средств нашли и привлекли к уголовной ответственности. И такая работа продолжается.