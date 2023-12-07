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КГК Беларуси проведет горячую линию по организации перевозок пассажиров общественным транспортом

Горячая линия Комитета госконтроля Беларуси по вопросам организации перевозок пассажиров общественным транспортом будет работать 7 и 8 декабря. В течение двух дней информация будет приниматься на короткий номер 191 и в чат-боте телеграм-канала ведомства. Граждане могут сообщить о нарушениях в работе перевозчиков, неисполнении графиков движения и срывах рейсов; об отсутствии чеков, талонов и кассового оборудования.

Также работники КГК готовы выслушать предложения по улучшению качества работы перевозчиков. Короткий номер 191 будет работать с 9 до 13 часов и с 14 до 17.

Фото: pixabay.com

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