КГК Беларуси проведет горячую линию по организации перевозок пассажиров общественным транспортом

Горячая линия Комитета госконтроля Беларуси по вопросам организации перевозок пассажиров общественным транспортом будет работать 7 и 8 декабря. В течение двух дней информация будет приниматься на короткий номер 191 и в чат-боте телеграм-канала ведомства. Граждане могут сообщить о нарушениях в работе перевозчиков, неисполнении графиков движения и срывах рейсов; об отсутствии чеков, талонов и кассового оборудования.