КГК Беларуси проверил крупные организации, занимающиеся проектированием строительства объектов в сфере энергетики

Реальные затраты ниже расчетной стоимости. Комитет госконтроля Беларуси проверил крупные организации, занимающиеся проектированием строительства и реконструкции объектов в сфере энергетики. Выяснилось, стоимость услуг некоторых проектных организаций фактически ниже той, которую предусматривают действующие нормы, установленные Министерством архитектуры и строительства 8 лет назад. По итогам проверки главное контрольное ведомство предложило пересмотреть порядок определения цен на работы. Как это поможет сократить расходы госбюджета? В теме разбиралась Виктория Радевич.

Электрическая подстанция на 330 киловольт в деревне Минойты, что под Лидой. Она числится на балансе крупного производственного предприятия "Гродноэнерго" и считается основным источником электроснабжения всего региона. За свою 40-летнюю историю станция устарела, возникла необходимость ее обновить.

То оборудование, которое здесь расположено, снято с производства. Поддерживать на достойном уровне эксплуатацию и надежность данной подстанции с каждым днем тяжелее. Было принято решение произвести реконструкцию с частичной заменой оборудования. Виктор Сороко, главный инженер филиала "Гродноэнерго"

Реальные затраты ниже расчетной стоимости

Разработка проекта, по которому будут проводиться работы, обошлась заказчику более чем в миллион рублей. На деле, как выяснили в Комитете госконтроля, реальные затраты составили в 2,5 раза меньше.

Если простыми словами, для того чтобы понять, нужно ли проводить реконструкцию на подстанции или, к примеру, заменить опоры электросетей, продлив их сроки службы, специалисты проводят обследование объекта. Расценка проектных работ осуществляется по нормативам, установленным еще в 2014 году. И в том случае, если разработчики проекта выполнили свои работы быстрее, чем это предполагается, законодательство позволяет указать полную их стоимость.

Комитет госконтроля Беларуси проверил стоимость услуг крупных проектных организаций

Фактически никаких нарушений по закону нет. Однако этим вопросом заинтересовались в Комитете госконтроля. И проанализировали стоимость услуг отдельных проектных организаций в сфере энергетики.

По отдельным позициям нормативы превышали фактические затраты в 5 раз. Например, по восьми выборочно проверенным проектам расхождение между фактическими нормативными затратами превысило 2,6 млн рублей, что привело к неэффективному использованию средств заказчиков, в том числе бюджетных организаций. Олег Билокуров, главный специалист Комитета госконтроля Беларуси

Технологии уже давно шагнули вперед, и они дают возможность разработчикам проектов выполнить свою работу в разы быстрее. Нормы 8-летней давности попросту устарели.

Для 2014 года, может, это были одни условия. Но сейчас с учетом применения более современного ПО и КОотдельные позиции по данным нормам в плане проектирования подстанций, линий электропередачи (не буду говорить за другие промышленные предприятия) можно, конечно, пересмотреть в меньшую сторону, что позволит хоть и в малой доле сократить стоимость строительства для заказчиков. Почему я сказал в малой доле? Потому что стоимость проектных работ в общей стоимости строительства объектов - до 7 %. Дмитрий Герасимов, директор проектной организации "Белэнергосетьпроект"

Бюджетные деньги действительно можно сэкономить. Да и сами проекты могут стать дешевле, считают в КГК. А потому сотрудники ведомства предложили пересмотреть действующий порядок определения расценок работы проектных организаций.

На сегодняшний день по 2021 году был проведен мониторинг по поручению Министерства архитектуры и строительства Беларуси данного вида деятельности. На объектах энергетики самый большой процент - 4,58 % - составляет стоимость проектных работ в общей стоимости строительно-монтажных работ. Всеволод Адамович, и. о. директора ОАО НИИ "Стройэкономика"

Сэкономить бюджетные деньги

Проверка в сфере энергетики стала основанием для пересмотра норм и в других отраслях.