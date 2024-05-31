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КГК Беларуси: владелец компании-такси скрыл от налогов более 2 млн рублей выручки
Владелец компании-такси скрыл от налогов более 2 млн руб. выручки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на КГК.
На первом этапе учредитель и фактический руководитель компании-такси зарегистрировал ее в столице, а далее перевел деятельность фирмы в Пинск. Начатая в отношении него налоговыми органами проверка выявила факты неуплаты налогов.
Материалы были переданы в Пинский межрайонный отдел финансовых расследований. Как стало известно, с сентября 2021 года по июнь 2023-го собственник компании скрыл более 2,1 млн руб. от налогового учета (полученная наличными деньгами выручка нигде не отражалась), а его компания недоплатила налогов на 204 тыс. руб.
Возбуждено уголовное дело. Проводится предварительное следствие.
Фото: БЕЛТА
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