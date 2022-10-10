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КГК Беларуси выявил более десяти фактов незаконного повышения цен

Комитет госконтроля Беларуси выявил более десяти фактов незаконного повышения цен. Возбуждены уголовные дела. Контрольные мероприятия продолжаются. Как отметили в ведомстве, основная масса магазинов и торговых сетей страны выполняет требование о недопустимости роста цен. Однако есть и исключения. Причем ценники поднимают в том числе при онлайн-продажах и оказании услуг. И тут же в КГК привели наглядный пример.

Незаконное завышение стоимости за оказание рекламной услуги

Житель Могилева, используя реквизиты индивидуального предпринимателя, размещал на радио рекламу продукции Борисовского мясокомбината за стоимость в 10 раз больше реальных затрат. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения ущерба в крупном размере. Фигурант задержан.

За последние несколько дней по выявленным правонарушениям возбуждено более 10 уголовных дел. Проводится расследование. Мероприятия проводятся не только на предприятиях розничной сети, но и в других сферах. Также осуществляется мониторинг цен на интернет-площадках. Например, одно из предприятий приобретало товары в Российской Федерации (компьютерные комплектующие, компьютеры), и при их реализации при формировании цены должностное лицо устанавливало курс 3 рубля за доллар, в результате чего руководитель необоснованно зарабатывал на этом курсе. Кроме того, он уклонялся от уплаты налогов путем сокрытия выручки.
Игорь Маршалов, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси

В ведомстве добавили, что, несмотря на большое количество зарегистрированных в стране интернет-магазинов (а их около 30 тысяч), у Комитета госконтроля достаточно ресурсов, чтобы контролировать стоимость их товаров. В случае обхода закона и необоснованного поднятия цен такие действия будут квалифицироваться как злоупотребление служебными полномочиями. Нарушителям может грозить от двух лет лишения свободы.

Фото: pixabay.com

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