КГК Беларуси выявил более десяти фактов незаконного повышения цен

За последние несколько дней по выявленным правонарушениям возбуждено более 10 уголовных дел. Проводится расследование. Мероприятия проводятся не только на предприятиях розничной сети, но и в других сферах. Также осуществляется мониторинг цен на интернет-площадках. Например, одно из предприятий приобретало товары в Российской Федерации (компьютерные комплектующие, компьютеры), и при их реализации при формировании цены должностное лицо устанавливало курс 3 рубля за доллар, в результате чего руководитель необоснованно зарабатывал на этом курсе. Кроме того, он уклонялся от уплаты налогов путем сокрытия выручки.

Игорь Маршалов, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси