Равные возможности при поступлении: КГК будет следить за ходом вступительной кампании

Равные возможности при поступлении всем абитуриентам: Комитет госконтроля будет пристально следить за ходом вступительной кампании. Речь идет об экзаменах в высшие и средние специальные учебные заведения. Для этого создана специальная комиссия. На места отправят 160 сотрудников ведомства. Их работа начнется уже на сдаче ЦТ: с 12 июня по 2 июля. Особо пристальное внимание уделят творческим экзаменам. Во время их проведения даже родители не смогут попасть в учебный корпус. В этом году на ЦТ зарегистрировалось почти 73 тысячи абитуриентов.