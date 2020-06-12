КГК: есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности

Есть доказательства причастности экс-главы банка к делу

Большинство задержанных уже сотрудничают со следствием. Кроме того, они начали возвращать деньги, которые были получены незаконным путем. Следствие продолжается. По словам руководителя госконтроля, у сотрудников финансовой милиции есть и другие направления расследования этого резонансного дела. Как отметил, Иван Тертель, Комитет государственного контроля располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности.

Иван Тертель, Председатель КГК Беларуси:

"Я и вы, наверно, не можете представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя банка. Мало того, мы уже знаем и получили достоверные доказательства, что он в этой противоправной деятельности участвовал".