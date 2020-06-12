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КГК: есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности
Есть доказательства причастности экс-главы банка к делу
Большинство задержанных уже сотрудничают со следствием. Кроме того, они начали возвращать деньги, которые были получены незаконным путем. Следствие продолжается. По словам руководителя госконтроля, у сотрудников финансовой милиции есть и другие направления расследования этого резонансного дела. Как отметил, Иван Тертель, Комитет государственного контроля располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности.
Иван Тертель, Председатель КГК Беларуси:
"Я и вы, наверно, не можете представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя банка. Мало того, мы уже знаем и получили достоверные доказательства, что он в этой противоправной деятельности участвовал".
На ваших экранах графики рентабельности белорусских банков. Это ключевой показатель, характеризующий качество управления и способность генерировать прибыль. Как видно, Белгазпромбанк уступает не только соизмеримому по размеру активов Приорбанку, но и иным представителям российского банковского бизнеса в Беларуси. Заниженные финансовые результаты банка, работающего на премиальном сегменте и не задействованного в реализации важных госпрограмм, - подтверждает вывод о реализации сомнительных финансовых операций.
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