КГК начинает масштабные мониторинги цен в торговых объектах

КГК с сегодняшнего дня начинает масштабные мониторинги цен в торговых объектах. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Комитета государственного контроля, сообщает БелТА.

С сегодняшнего дня Комитетом госконтроля будут отфиксированы цены на товары. Информация аккумулируется со всех торговых объектов страны. "Цены с сегодняшнего дня не должны повышаться", - говорится в сообщении.

Уже завтра Комитет госконтроля совместно с другими контролирующими органами начнет проводить масштабные контрольные мероприятия в первую очередь в торговых объектах. Проверки будут касаться всех позиций продовольственных и непродовольственных групп товаров.

В случае выявления фактов повышения цен на любые товары КГК во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и правоохранительными органами будут принимать жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел.