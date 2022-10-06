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КГК начинает масштабные мониторинги цен в торговых объектах
КГК с сегодняшнего дня начинает масштабные мониторинги цен в торговых объектах. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Комитета государственного контроля, сообщает БелТА.
С сегодняшнего дня Комитетом госконтроля будут отфиксированы цены на товары. Информация аккумулируется со всех торговых объектов страны. "Цены с сегодняшнего дня не должны повышаться", - говорится в сообщении.
Уже завтра Комитет госконтроля совместно с другими контролирующими органами начнет проводить масштабные контрольные мероприятия в первую очередь в торговых объектах. Проверки будут касаться всех позиций продовольственных и непродовольственных групп товаров.
В случае выявления фактов повышения цен на любые товары КГК во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и правоохранительными органами будут принимать жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел.
Фото для иллюстрации: БелТА
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