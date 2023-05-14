КГК о старте централизованного экзамена: ситуация спокойная, рабочая

Вступительная кампания 2023 года проходит в новых условиях - появился централизованный экзамен. "Сегодня ЦЭ проходит по всей стране. Комитет госконтроля в соответствии с указом Президента осуществляет контроль за проведением кампании в форме контрольно-аналитических мероприятий", - отметил Андрей Лобович.

В пунктах сдачи экзамена работают комиссии по контролю за ходом проведения ЦЭ, а специалисты КГК инспектируют их в форме выездных мероприятий. Создана 71 группа, которая проводит такой контроль. "В целом ситуация спокойная, рабочая. Для комитета контроль за вступительной кампанией - это ежегодная функция, есть практика работы", - сказал он.