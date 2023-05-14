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КГК о старте централизованного экзамена: ситуация спокойная, рабочая
В пунктах проведения централизованного экзамена спокойная и рабочая ситуация. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси Андрей Лобович, пишет БЕЛТА.
Вступительная кампания 2023 года проходит в новых условиях - появился централизованный экзамен. "Сегодня ЦЭ проходит по всей стране. Комитет госконтроля в соответствии с указом Президента осуществляет контроль за проведением кампании в форме контрольно-аналитических мероприятий", - отметил Андрей Лобович.
В пунктах сдачи экзамена работают комиссии по контролю за ходом проведения ЦЭ, а специалисты КГК инспектируют их в форме выездных мероприятий. Создана 71 группа, которая проводит такой контроль. "В целом ситуация спокойная, рабочая. Для комитета контроль за вступительной кампанией - это ежегодная функция, есть практика работы", - сказал он.
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