КГК открывает короткий номер по вопросам стоимости и качества реализуемых автозапчастей

Комитет госконтроля Беларуси открывает короткий номер 191 по вопросам стоимости и качества предлагаемых в реализации автозапчастей. О фактах необоснованного завышения цен на автозапчасти, а также реализации некачественной продукции можно сообщить с сегодняшнего дня и по 15 июня с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.