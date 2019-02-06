КГК по итогам прошлого году сократил проверки в два раза

Комитет госконтроля по итогам прошлого году сократил проверки в два раза, но при этом обратил в доход государства сумму на 16 % большую по сравнению с предыдущим периодом.



Подводя итоги работы, глава ведомства Леонид Анфимов отметил, что контролеры сместили акценты на мониторинг предприятий и аудит эффективности, что и принесло результат.





Огромная работа проведена Госконтролем по пресечению необоснованного посредничества. Особое внимание было уделено питанию в школах, вузах и больницах.