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КГК по итогам прошлого году сократил проверки в два раза

Комитет госконтроля по итогам прошлого году сократил проверки в два раза, но при этом обратил в доход государства сумму на 16 % большую по сравнению с предыдущим периодом.

Подводя итоги работы, глава ведомства Леонид Анфимов отметил, что контролеры сместили акценты на мониторинг предприятий и аудит эффективности, что и принесло результат.


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Огромная работа проведена Госконтролем по пресечению необоснованного посредничества. Особое внимание было уделено питанию в школах, вузах и больницах.

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