КГК помогает аграриям решать проблемы с простоем

Видим, что процесс пошел, ремонт идет, запчасти появились. И понимаем и рассчитываем, что к началу уборочной техника будет готова. И войдут в уборочную вместе со всеми.

Сергей Глоба, начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Гомельской области