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КГК помогает аграриям решать проблемы с простоем
Сельхозтехника к уборке зерновых практически готова. Комитет госконтроля помогает аграриям решать проблемы с простоем, избегая проволочек связанных с поставкой запчастей. Также контролеры - связующее звено между теми, кто ремонтирует комбайны и производит к ним запчасти.
Видим, что процесс пошел, ремонт идет, запчасти появились. И понимаем и рассчитываем, что к началу уборочной техника будет готова. И войдут в уборочную вместе со всеми.
Оставшиеся узлы и агрегаты восстанавливаем капитально и пускаем их в оборот. Либо как вторичный рынок - перепродажа, либо идет как обменный фонд. Это очень важно в период уборочных работ. Когда в хозяйствах, если случился выход из строя какого-то узла, приехал на предприятие и взял в обменном фонде. И в течение небольшого времени восстановил и пошел в работу.
Оптимальный срок уборки зерна - около месяца. Этот результат, по сути, подведет итог работы за год не только аграриев, но и всех задействованных в жатве ведомств.
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