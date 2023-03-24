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КГК приостановил работу магазина в Бобруйске

КГК приостановил работу магазина в Бобруйске

КГК Могилевской области приостановил работу частного торгового объекта в Бобруйске. Основанием стали грубые нарушения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на региональное ведомство.

При проведении мониторинга в магазине нашли в реализации 19 наименований продовольственных товаров с истекшими до 416 суток сроками годности. Также допущена продажа трех наименований товаров по завышенным до 10% ценам. Покупатель переплачивал за манную крупу, овсяные хлопья и пищевую соль.

В магазине нарушались правила торговли: товары продавали без ценников и необходимой для покупателей информации, не обеспечивался ассортиментный перечень по 20 наименованиям товаров.

Владельцу объекта выданы рекомендации и предписание об устранении нарушений, выполнение которых взято на контроль. Для принятия соответствующих мер проинформированы органы местной власти.

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