КГК приостановил работу магазина в Бобруйске

КГК Могилевской области приостановил работу частного торгового объекта в Бобруйске. Основанием стали грубые нарушения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на региональное ведомство.

При проведении мониторинга в магазине нашли в реализации 19 наименований продовольственных товаров с истекшими до 416 суток сроками годности. Также допущена продажа трех наименований товаров по завышенным до 10% ценам. Покупатель переплачивал за манную крупу, овсяные хлопья и пищевую соль.

В магазине нарушались правила торговли: товары продавали без ценников и необходимой для покупателей информации, не обеспечивался ассортиментный перечень по 20 наименованиям товаров.