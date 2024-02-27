КГК приостановлена деятельность крупного магазина в деревне Большое Стиклево

За грубые нарушения законодательства приостановлена деятельность крупного магазина одежды в Минском районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на КГК.

В магазине реализовывались товары без документов, подтверждающих уровень цен на продукцию, ее качество и безопасность. На момент мониторинга с многочисленными нарушениями правил торговли и действующих стандартов продавалось более 1,3 тыс. единиц взрослой и детской одежды и обуви на общую сумму более Br117 тыс.