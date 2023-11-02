КГК проконтролировал, как идет строительство новых домиков на месте сносимых ветхих домов

Почти год наша страна живет по обновленному Кодексу о земле. Многие нормы отредактированного документа позволили покупать, продавать и строить удобнее и быстрее. А значит решать жилищный вопрос, экономя и силы и средства. Однако такой ценный ресурс, как земля, не всегда и не везде распределяется рационально и законно. В одних случаях - территория после сноса ветхого дома может обрести новую "жизнь". А в других - коттеджи нередко "замахиваются" на земли сельхозназначения. Алексей Кондратенко вместе со специалистами Комитета госконтроля присмотрелись в регионах страны к соткам и гектарам.

Покосившаяся изгородь, заросшие бурьяном и кустарниками, фактически брошенные дома. В деревне Озеры Бобруйского района местные жители с опаской смотрят на такое соседство.

Кто-то купил, потом бросил, уехали... Конечно, надо наводить порядок. Это еще хорошо, что убрали рухнувшие дома. Вообще-то тут дебри были. Валентина Вежновец, жительница д. Озеры (Бобруйский район)

Есть проблемные вопросы. Очень долго идет поиск наследников. Зачастую в сельской местности после смерти родителей дети не вступают в наследство. Очень трудно разыскать близких родственников. Вероника Подоляк, и.о. председателя Бортниковского сельисполкома

Но даже после сноса (а в Озерах за несколько лет избавились от четырех домов) земля нередко продолжает пустовать. Только после вмешательства Комитета госконтроля почти гектар в этой деревне вовлекли в сельхозоборот.

А это еще одна проблема деревень: после сноса домов строители нередко оставляют строительный мусор. Участки превращаются в стихийные свалки. В деревне Бортники еще предстоит навести порядок.

Порой районные комиссии формально подходят к организации работы по обследованию. В частности, в Ковалевском сельсовете, когда обследовались земли, населенные пункты - акт был составлен в отношении одного пустующего дома. Хотя, по информации сельисполкома, на его территории находилось порядка 9 таких домов. Вместе с тем обследования не проводились, соответствующие акты не составлялись. Алексей Федоров, председатель Бобруйского межрайонного КГК

Недосмотры были где-то и наши. Недосмотры есть на местах, в сельисполкомах. Плюс не совсем добросовестное отношение руководителей. Работа с ними проведена, урок вынесен, все сделали для себя определенные выводы. Иван Кондратьев, заместитель председателя Бобруйского райисполкома

Только в Бобруйском районе в этом году вовлечены в оборот 40 пустующих домов. 21 из них продан: а значит, получил вторую жизнь.

Развитие агрогородков

По-хозяйски распоряжаются землей в Копыси - поселке будущего. Да, приходится избавляться от ветхого жилья, рассказывает Екатерина Вацуро, - председатель местного сельсовета. Но на их месте уже красуются новые. И вот уже сюда переехали еще пять семей работников "Александрийского" - соседнего хозяйства.

В поселке по всем улицам и газ, вода, линии связи, электропередачи, заасфальтированы все дороги. На перспективу они должны быть жилыми. И берут - под строительство и обживают наш поселок. И мы рады прибавлению. Екатерина Вацуро, председатель Копысского поселкового Совета депутатов

Приоритет - землям сельскохозяйственного назначения

Новоселам всегда рады и в Молодечно. Однако в развитии города "всплыла" старая история. 12 лет назад в микрорайоне "Фестивальный" определили очередную территорию для строительства коттеджей. Стали появляться даже элементы инфраструктуры. О том, что это земли сельскохозяйственного назначения, почему-то забыли.

На этом поле плодородные земли. Здесь, к примеру, культивируют и кормовые травы. Но мешают земледелию вот такие железобетонные "сорняки". Полсотни опор линии электропередачи возвели под будущий квартал.

Правда ни один дом здесь так и не построили. По итогам проверок и анализа ситуации специалисты Комитета госконтроля предложили оптимальный вариант. Строить в другой части "Фестивального". Не в ущерб аграриям.

Оценка положения дел показала наличие резервов, в том числе под усадебную застройку, на существующих городских территориях. Сейчас по ряду таких территорий осуществляется разработка градостроительного проекта детального планирования. Евгений Телятицкий, председатель Молодечненского межрайонного Комитета госконтроля

В последние годы в Беларуси растет интерес к строительству или приобретению жилья на селе. Спрос и сами сделки купли-продажи оптимизировал, в том числе и 116-й указ главы государства. А с этого года введен единый реестр пустующих домов. Правда, на местах в регионах список не спешат пополнять.

Мы по всей стране в сельисполкомах запросили сведения по имеющимся у них пустующим домам. Это по данным домовых книг и их по стране - 27 тыс. А в единый реестр внесено пока только 11 тыс. То есть всего 43 %. Работа соответствующим образом не проведена. Хотя законодательство максимально упрощено. Почему для нас важно все это заактировать и внести в реестр, чтобы мы поняли масштаб проблемы. Николай Зеньчик, начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Беларуси