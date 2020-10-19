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КГК проверил более 500 песчаных карьеров по всей стране
Насколько рационально в стране используется земельный ресурс? Сегодня в Беларуси более 1 000 карьеров. Часть из них принадлежит промышленным предприятиями, другая - сельхозорганизациям. Но связывает все эти площади одна проблема - не своевременная рекультивация. Как итог - бывшие места для добычи полезных ископаемых превращаются в свалки. Накануне Комитет государственного контроля провел мониторинг песчаных карьеров. Какие нарушения выявлены, знает Евгений Каллаур.
В деревне Селище Минского района несанкционированный карьер возник еще в 2007 году, и с этого времени постоянно разрастался в ширину и глубину. Сегодня на площадке более гектара незаконно добываются полезные ископаемые. Комитет госконтроля нарушения установил и потребовал от местных властей и владельца земли навести порядок.
Незаконная добыча ископаемых
А ведь на этих землях могла расти кукуруза или злаковые культуры. Но перед глазами иная картина - яма глубиной в 12 метров. По закону, рекультивацию и заравнивание этого карьера должны были сделать давно, но участок сменил несколько владельцев. Сегодня решать проблему должен агрокомбинат "Ждановичи". О том, что ранее незаконный вывоз песка здесь был поставлен на поток, говорит установленная охранная будка. Впрочем, таких мест по стране масса.
Роман Горецкий, начальник управления Комитета государственного контроля Минской области:
"По результатам контрольных мероприятий в Минской области установлены 7 незаконных карьеров, где ведется добыча полезных ископаемых. Направлены рекомендации как местным органам власти, так и субъектам хозяйствования для устранения и последующей рекультивации сполаживания земель".
А это другой пример - деревня Красное Минского района. Здесь карьер тоже вне закона. Земля площадью 5 соток сегодня превращается в свалку. И, по словам местных жителей, такая картина наблюдается уже не первый год.
Владимир Ставпец, начальник отдела Комитета государственного контроля Беларуси:
"Всего в стране более 100 карьеров, проверке подвергнуты около половины. Состояние карьеров в первую очередь должны отвечать сами землепользователи и поддерживать их в надлежащем состоянии, ограничивать доступ в них и вести упорядоченную добычу полезных ископаемых".
Похожая история и вблизи деревни Зборов Рогачевского района. Здесь местное сельхозпредприятие также в хозцелях сделало карьер. Правда, учесть все требования опять же вовремя не смогла. Территория была не огорожена, не было рабочего шлагбаума, чтобы предотвратить проникновение сюда посторонних людей и особенно детей. В итоге местные жители стали вывозить в бесхозный карьер мусор. В дело вмешались контролирующие органы.
Алексей Куликов, зампредседателя Жлобинского межрайонного Комитета госконтроля:
"Контролерами было установлено нарушение экологических норм и правил при подъезде к внутрихозяйственному карьеру. Эти мелкие нарушения можно в текущей деятельности устранять очень быстро, не требуют особых затрат при эксплуатации карьеров".
Пример рекультивации старых карьеров
А эта земля в деревне Радевичи Логойского района принадлежит МТЗ. Предприятию тоже направлены рекомендации от Госконтроля. Ведь местный карьер, еще полгода назад походил больше на свалку, чем на объект по добыче полезных ископаемых. Сегодня мусор уже убран, а площадь готовят к рекультивации. Мониторинг карьеров - сегодня важная часть работы государственных органов. Ведь своевременная рекультивация таких земель позволяет в дальнейшем выращивать сельскохозяйственные культуры или посадить новый лес. А это плюс не только экономике, но и экологии.
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