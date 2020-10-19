КГК проверил более 500 песчаных карьеров по всей стране

Насколько рационально в стране используется земельный ресурс? Сегодня в Беларуси более 1 000 карьеров. Часть из них принадлежит промышленным предприятиями, другая - сельхозорганизациям. Но связывает все эти площади одна проблема - не своевременная рекультивация. Как итог - бывшие места для добычи полезных ископаемых превращаются в свалки. Накануне Комитет государственного контроля провел мониторинг песчаных карьеров. Какие нарушения выявлены, знает Евгений Каллаур.



В деревне Селище Минского района несанкционированный карьер возник еще в 2007 году, и с этого времени постоянно разрастался в ширину и глубину. Сегодня на площадке более гектара незаконно добываются полезные ископаемые. Комитет госконтроля нарушения установил и потребовал от местных властей и владельца земли навести порядок.





Незаконная добыча ископаемых

А ведь на этих землях могла расти кукуруза или злаковые культуры. Но перед глазами иная картина - яма глубиной в 12 метров. По закону, рекультивацию и заравнивание этого карьера должны были сделать давно, но участок сменил несколько владельцев. Сегодня решать проблему должен агрокомбинат "Ждановичи". О том, что ранее незаконный вывоз песка здесь был поставлен на поток, говорит установленная охранная будка. Впрочем, таких мест по стране масса.

Роман Горецкий, начальник управления Комитета государственного контроля Минской области:

"По результатам контрольных мероприятий в Минской области установлены 7 незаконных карьеров, где ведется добыча полезных ископаемых. Направлены рекомендации как местным органам власти, так и субъектам хозяйствования для устранения и последующей рекультивации сполаживания земель".

А это другой пример - деревня Красное Минского района. Здесь карьер тоже вне закона. Земля площадью 5 соток сегодня превращается в свалку. И, по словам местных жителей, такая картина наблюдается уже не первый год.

Владимир Ставпец, начальник отдела Комитета государственного контроля Беларуси:

"Всего в стране более 100 карьеров, проверке подвергнуты около половины. Состояние карьеров в первую очередь должны отвечать сами землепользователи и поддерживать их в надлежащем состоянии, ограничивать доступ в них и вести упорядоченную добычу полезных ископаемых".

Похожая история и вблизи деревни Зборов Рогачевского района. Здесь местное сельхозпредприятие также в хозцелях сделало карьер. Правда, учесть все требования опять же вовремя не смогла. Территория была не огорожена, не было рабочего шлагбаума, чтобы предотвратить проникновение сюда посторонних людей и особенно детей. В итоге местные жители стали вывозить в бесхозный карьер мусор. В дело вмешались контролирующие органы.

Алексей Куликов, зампредседателя Жлобинского межрайонного Комитета госконтроля:

"Контролерами было установлено нарушение экологических норм и правил при подъезде к внутрихозяйственному карьеру. Эти мелкие нарушения можно в текущей деятельности устранять очень быстро, не требуют особых затрат при эксплуатации карьеров".



Пример рекультивации старых карьеров