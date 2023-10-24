КГК проверит качество хлеба и условия его реализации - контролеры ждут сообщений на горячую линию

Повышаем качество продукции. Комитет государственного контроля проводит горячую линию на тему качества хлеба, а также условий его реализации. Контролеры ждут сообщений о претензиях в адрес предприятий торговли при реализации хлеба, атакже сигналы о проблемах, связанных с обеспечением населенных пунктов хлебобулочными изделиями. В том числе можно высказать предложения по повышению качества продукции. Информация будет приниматься на короткий номер "191" с 24 по 26 октября. Сообщение можно отправить и в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.