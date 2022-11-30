КГК проводит рейды по стабфондам

Для аграриев зима - время, когда важно не только качественно сохранить урожай, но и гарантированно его продать. В этой цепочке, по которой работают стабфонды страны, иногда бывают и слабые звенья. Специалисты Комитета госконтроля следят за работой по закладке и хранению овощей и картофеля в межсезонье. Ситуацию мониторят и профсоюзы. Не забывают и про ценовой фактор. Алексей Кондратенко продолжит.

Вырастить урожай овощей и картофеля, качественно его сохранить и гарантированно продать. Разберем всю суть работы продовольственных стабфондов с Комитетом госконтроля и Федерацией профсоюзов Беларуси.

От урожая до товара в магазинах

В хозяйстве "Агролайн Плюс" работы зимой не меньше, чем в сезон. Картофель, капусту, морковь и даже редьку с репой чистят, упаковывают, взвешивают и поставляют в магазины.

Для того чтобы из урожая получились товарные овощи или картофель, не обойтись без ручного труда. Каждый день из крестьянско-фермерского хозяйства в торговые сети отправляют от 30 до 50 тонн продукции.

Для ее хранения у аграриев из Смолевичского района большое овощехранилище на 10 тыс. т, где температуру и нужный микроклимат контролирует компьютер. А значит, к столичным потребителям овощи попадут в свежем виде до мая 2023 года.

Есть и определенные гарантии сбыта, и партнерские отношения между производителями и покупателями, торговыми сетями. Все больше пользуется спросом капуста, капуста краснокочанная, пекинская. Виталий Секержицкий, глава КФХ "Агролайн Плюс"

Там же, где нет торговых сетей, действует потребкооперация. В межсезонье в деревнях Логойского района овощи можно купить благодаря работе местного райпо. Здание хранилища не самое современное, и в ходе проверок госконтроля к нему возникли вопросы. Например, насколько оптимально соблюдается температурный режим. Хватило замечаний у КГК и другим районам Минской области.





Предприятию будет рекомендовано приобрести термометры электронного типа для контроля температурного режима. Такие замечания установлены на десяти объектах. То оборудование, которое применяется при обследованиях температурных режимов, носит формальный характер. Не все предприятия в полном объеме проводят испытания своей продукции.

70 % заложенной продукции произведено труженикамиСтолинского района.И мы сегодня сработали только с одним КФХ - это по закладке картофеля. Ольга Баринова, директор Логойского филиала Минского областного потребительского общества

В комфортной прохладе любят "зимовать" овощи и картофель в хранилищах предприятия "Рудаково" Витебского района. Здесь почти весь борщевой набор. Продукция открытого грунта - одно из прибыльных направлений хозяйства. Четыре хранилища - под каждую товарную позицию.

Минувшим летом был произведен ремонт холодильного оборудования, заменены компрессоры, произведена замена труб, сделан ремонт кровли. Теперь нам дожди не страшны. Тамара Шендюкова, заведующая овощехранилищем УП "Рудаково"

Контрольные мероприятия были проведены в сентябре текущего года. Были установлены факты течи крыши. Нарушения были оперативно устранены. Сегодня мы видим, что все условия хранения плодоовощной продукции сохраняются. Плановые показатели закладки выполнены в полном объеме. Светлана Королева, ведущий госинспектор КГК Беларуси по Витебской области

Ежедневно с конвейеров предприятия "Кадино", что под Могилевом, сходит до 50 тонн витаминного продукта. Урожай 2022 года порадовал. Удалось и экспорт увеличить, и стабфонд для отечественного покупателя заложить в полном объеме. На хранении сейчас 7 сортов спелого фрукта.





В этом году у нас заложено 1.515 тонн капусты белокочанной для длительного хранения. Объем увеличен в связи с необходимостью импортозамещения. И чтобы нашим людям хватило свежих овощей. Игорь Тимощенко, начальник овощной базы ОАО "Фирма "Кадино"

В целом в Могилевской области объемы закладки картофеля, моркови, лука и свеклы увеличили не только крупные производители, но и фермеры. Для того чтобы на прилавки всю зиму поставлялись только качественные продукты - хранилища мониторят специалисты Комитета госконтроля.

В Могилевской области стабфонды заложены в полном объеме. Даже больше. Мы мониторим состояние хранилищ. Смотрим температурный режим. Договора, по которым будет реализована продукция. Тамара Белягова, ведущий госинспектор отдела КГК Беларуси по Могилевской области