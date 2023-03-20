КГК в 2022 году пресек каналы финансирования экстремистской и террористической деятельности: возбуждено 11 уголовных дел

Комитет государственного контроля в 2022 году пресек каналы финансирования экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщает БЕЛТА.

"Основные усилия были сконцентрированы на анализе оборота криптовалют и контроле платежных сервисов различных электронных систем и социальных сетей. Устанавливали отправителей и получателей таких средств, привлекали их к уголовной ответственности, - сказал Василий Герасимов. - В 2022 году по материалам комитета возбуждено 11 уголовных дел, связанных с финансированием экстремистских формирований и террористических организаций, а также участием граждан Республики Беларусь в вооруженном конфликте на стороне Вооруженных сил Украины".