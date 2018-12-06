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КГК: В следующем году в Беларуси будут проходить лишь выборочные проверки
В следующем году в Беларуси будут проходить лишь выборочные проверки. Об этом сегодня говорили в Комитете госконтроля. В этом году по итогам совместной работы контролирующие и надзорные органы сместили акценты с проверок на профилактические мероприятия. Сегодня в приоритете мониторинги, по итогам которых субъектам хозяйствования предоставляется возможность исправить свои нарушения без штрафных санкций. Постепенно идет переход на систему выборочных проверок.
За последние 10 месяцев контролеры снизили число своих проверок более чем в двараза. В целом по стране количество выборочных ревизий на первое полугодие 2019года запланировано меньше практически в10 раз.
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