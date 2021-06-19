КГК: за выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность

В Беларуси сегодня вступают в силу поправки в УК в части экономических преступлений. Отныне до 7 лет - за зарплату в конвертах, до 12 - за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности был опубликован 8 июня, и некоторые его изменения вступают в силу с 19 июня. В Департаменте финансовых расследований подчеркнули: ужесточение ответственности обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия. Зарплаты в конвертах не только причиняют ущерб государству, но и сами работники в будущем получат несправедливо малую пенсию.