3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
КГК: за выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность
В Беларуси сегодня вступают в силу поправки в УК в части экономических преступлений. Отныне до 7 лет - за зарплату в конвертах, до 12 - за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности был опубликован 8 июня, и некоторые его изменения вступают в силу с 19 июня. В Департаменте финансовых расследований подчеркнули: ужесточение ответственности обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия. Зарплаты в конвертах не только причиняют ущерб государству, но и сами работники в будущем получат несправедливо малую пенсию.
Следует подчеркнуть, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия по неперечислению уплаты страховых взносов и наступает лишь в том случае, если размер неуплаченных платежей превышает крупный размер.
В то же время те, кто не скрывают зарплату, но по каким-либо причинам не перечисляют страховые взносы в фонд соцзащиты (например, в связи с отсутствием средств) будут по-прежнему нести административную ответственность.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
Муравейко: Решение США о поставке противопехотных мин Украине - это нарушение очередного баланса сил
Беларусь и Россия подписали соглашения в области развития транспорта
Плюс 80 км - в Минске увеличится протяженность велодорожек
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП