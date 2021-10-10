Х-Factor Belarus стартовал - первые впечатления участников и самые яркие кадры первого концерта





Фактор стресса сглаживала телекоманда - сотни людей на площадке. И как тут не быть эмпатом? Бузовой сделали предложение прямо в эфире. Но звезда знает, как удержать публику, поэтому "пока подумает". Потенциальный жених еще должен раскрыться на этапе тренировочного лагеря.



Настоящим сюрпризом для участников проекта станет главный приз шоу. Пока это тоже тайна. Но ее, обещаем, вы узнаете первыми. Не забывайте включать "Беларусь 1"!