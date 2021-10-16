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"Х-Factor в Беларуси": будут ли звездные наставники так же лояльны ко всем артистам сегодня?
А сейчас о форуме музыкальном. Громкая премьера на "Беларусь 1". Очередная двадцатка уверенных в своем Х-факторе на ваших экранах сегодня сразу после "Панорамы"! Второй выпуск эмоционального шоу. В прошлую субботу только трое участников не услышали нужное количество заветных "да". Будут ли звездные наставники так же лояльны ко всем артистам сегодня?
"Х-Factor в Беларуси" сегодня и завтра в 20:45
Возможность спеть на всю страну и услышать критику от тех, кто судит саму примадонну Пугачеву, получили три сотни неординарных белорусов. Большинство увидим в ближайших десяти выпусках. Белтелерадиокомпания решила не испытывать ваше любопытство и раскрывать интригу шоу чаще! Начиная с этих выходных, мы показываем поиск Х-фактора дважды в неделю!
Завтра самые актуальные новости и их аналитика в 19:30 в "Главном эфире". И сразу после - уже третий выпуск Х-Factor. Его время неизменно - 20:45. Так что, оставайтесь на первой кнопке!
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